Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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13.10.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 48,72 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 48,72 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,58 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'373 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,75 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,263 EUR. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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