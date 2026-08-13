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13.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 49,86 EUR.

Salzgitter
48.50 CHF 1.92%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 49,86 EUR. In der Spitze büsste die Salzgitter-Aktie bis auf 49,86 EUR ein. Bei 50,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'839 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 26,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Mit einem Kursverlust von 58,64 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Salzgitter dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,40 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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