Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag stärker

Die Salzgitter-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 52,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,15 EUR. Bei 50,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 93'744 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 29,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,62 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,42 Prozent.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,95 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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