Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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13.08.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 49,50 EUR.
Die Salzgitter-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 49,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 49,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45'791 Salzgitter-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 58,34 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,95 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 16.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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