Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Salzgitter-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 49,48 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Salzgitter-Aktie bis auf 48,98 EUR ein. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66'438 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,86 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter 0,75 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2.24 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 22.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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