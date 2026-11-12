Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 52,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 52,30 EUR. Mit einem Wert von 51,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 31'473 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 26,86 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 93,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.03.2027 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,64 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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