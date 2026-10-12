Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag tiefer

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 49,10 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,98 EUR ab. Bei 49,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'888 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 27,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 45,70 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,263 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -1,02 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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