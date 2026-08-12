Salzgitter Aktie News: Salzgitter büsst am Mittwochvormittag ein

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 51,35 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 51,35 EUR. Bei 52,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'407 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 24,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 149,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,245 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,95 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.08.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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