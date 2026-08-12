Salzgitter Aktie News: Salzgitter kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Salzgitter-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,65 EUR. Bei 52,65 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 50,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62'601 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 30,88 Prozent zulegen. Am 05.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,245 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,95 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 16.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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