Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 51,30 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 50,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'500 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 59,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,245 EUR je Aktie ausschütten. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,95 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.08.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,89 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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