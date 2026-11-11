Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 53,00 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 53,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16'429 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2025 bei 26,86 EUR. Abschläge von 49,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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