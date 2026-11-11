Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 50,95 EUR nach. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 50,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'928 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2025 (26,86 EUR). Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 89,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,262 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,64 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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