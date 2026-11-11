Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag nahezu unverändert

Die Salzgitter-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,75 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,15 EUR. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,70 EUR nach. Bei 53,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'718 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 20.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 12.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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