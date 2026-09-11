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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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11.09.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag nahe Nulllinie

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Salzgitter-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 55,75 EUR.

Salzgitter
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Im XETRA-Handel kam die Salzgitter-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 55,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 56,05 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 55,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'251 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,26 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,84 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 60,83 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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