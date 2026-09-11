Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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11.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verliert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 54,80 EUR.
Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 54,80 EUR abwärts. Bei 54,40 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55'213 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 21,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,21 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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