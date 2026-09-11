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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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11.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit roter Tendenz

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 55,10 EUR abwärts.

Salzgitter
52.28 CHF -0.99%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 55,10 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 54,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,05 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33'976 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,69 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 60,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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