Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Salzgitter-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 52,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 EUR. Zuletzt wechselten 8'279 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 28,64 Prozent zulegen. Am 20.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 95,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,262 EUR je Salzgitter-Aktie. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 12.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,64 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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