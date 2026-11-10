Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 52,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,85 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 77'116 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 20.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,64 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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