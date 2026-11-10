Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Mittag ins Plus

Das Papier von Salzgitter konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 51,75 EUR. Bei 52,85 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54'133 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,63 Prozent. Bei 26,86 EUR fiel das Papier am 20.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,10 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,262 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,64 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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