Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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10.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 59,00 EUR.
Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 59,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 58,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,60 EUR. Bisher wurden heute 8'831 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 12,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,84 EUR am 12.09.2025. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 170,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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