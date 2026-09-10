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10.09.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Salzgitter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 56,10 EUR.

Salzgitter
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 56,10 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103'048 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,50 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,07 Prozent.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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