Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 59,10 EUR. Bei 58,35 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 58,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'312 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 14,38 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 21,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 63,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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