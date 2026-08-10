Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 53,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'771 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 26,24 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 61,49 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,245 EUR. Am 12.05.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2.35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Salzgitter am 11.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,74 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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