Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 53,55 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 53,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'771 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 26,24 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 61,49 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,245 EUR. Am 12.05.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2.35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.33 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Salzgitter am 11.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,74 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Wie Experten die Salzgitter-Aktie im Juli einstuften
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
16:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.