Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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10.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Montagnachmittag an
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 53,05 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 53,05 EUR. Bei 53,55 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'456 Salzgitter-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Abschläge von 61,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,245 EUR aus. Am 12.05.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 11.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 16.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,74 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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