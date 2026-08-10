Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 52,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 53,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'686 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,245 EUR aus. Am 12.05.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.33 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 11.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 16.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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