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09.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 49,40 EUR.
Das Papier von Salzgitter legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 49,40 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,78 EUR. Bei 49,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6'832 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 36,84 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 83,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,64 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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