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09.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 51,20 EUR.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 51,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 51,45 EUR. Bei 49,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 60'278 Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 47,54 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,262 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -1,02 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,64 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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