Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Bei 49,88 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,02 EUR. Bisher wurden heute 26'704 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 26,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 26,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 45,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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