Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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09.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Vormittag stark
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,9 Prozent auf 47,52 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 47,52 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,74 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 17'727 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 29,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 26,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 78,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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