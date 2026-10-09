Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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09.10.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Salzgitter konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 14,3 Prozent auf 50,35 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 14,3 Prozent auf 50,35 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 50,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,88 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 132'837 Aktien.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,05 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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