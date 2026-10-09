Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Freitagmittag kräftig

Um 12:28 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 12,5 Prozent auf 49,56 EUR nach oben. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,94 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,88 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 55'657 Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 85,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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