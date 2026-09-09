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09.09.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Aufschlag

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 60,50 EUR.

Salzgitter
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Um 09:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 60,50 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,50 EUR aus. Bei 59,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2'935 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,84 EUR am 12.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,90 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -1,02 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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