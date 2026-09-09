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09.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Kursverlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 59,60 EUR ab.

Salzgitter
56.48 CHF 0.59%
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Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 59,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 59,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46'620 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 13,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 21,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,36 Prozent.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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