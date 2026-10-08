Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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08.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 43,68 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 43,68 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,52 EUR nach. Bei 45,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9'081 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 54,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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