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08.10.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag schwächer

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 44,42 EUR.

Salzgitter
43.94 CHF 6.66%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 44,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 43,26 EUR. Bei 45,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 54'992 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,66 EUR am 06.11.2025. Mit einem Kursverlust von 39,98 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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