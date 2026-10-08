Salzgitter Aktie News: Salzgitter verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 43,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'520 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 54,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 38,99 Prozent sinken.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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