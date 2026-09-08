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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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08.09.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Dienstagnachmittag ins Minus

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 59,40 EUR ab.

Salzgitter
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Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 59,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 59,00 EUR. Bei 61,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 64'033 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 21,84 EUR fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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