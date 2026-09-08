Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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08.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 59,70 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 59,70 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 59,35 EUR. Bei 61,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'254 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 13,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,84 EUR am 12.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 173,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,21 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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