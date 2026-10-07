Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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07.10.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 46,10 EUR.
Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,6 Prozent auf 46,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 45,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'527 Salzgitter-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 42,17 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,96 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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