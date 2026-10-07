Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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07.10.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Salzgitter
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 46,72 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 46,72 EUR nach. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 46,72 EUR. Bei 47,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'147 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR. Abschläge von 42,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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