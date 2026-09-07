Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag im Minusbereich

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 59,65 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 59,50 EUR. Bei 60,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 3'680 Stück.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,33 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,92 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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