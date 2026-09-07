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07.09.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter macht am Montagnachmittag Boden gut

Salzgitter Aktie News: Salzgitter macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 61,30 EUR.

Salzgitter
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Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Bei 61,70 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,25 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'146 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 10,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,52 EUR ab. Mit Abgaben von 64,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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