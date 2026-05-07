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07.05.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag nach

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 51,60 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 51,60 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 51,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'030 Salzgitter-Aktien.

Am 11.02.2026 markierte das Papier bei 58,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 64,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,292 EUR aus. Salzgitter liess sich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.12 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 12.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 17.05.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,70 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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