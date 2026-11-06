Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 48,62 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 49,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'004 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 28,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 45,17 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,262 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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