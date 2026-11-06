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06.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag im Plus
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 48,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 49,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27'771 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 39,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,66 EUR am 06.11.2025. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 82,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,262 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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