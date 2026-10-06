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06.10.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag mit Verlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 47,54 EUR ab.

Salzgitter
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Um 09:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,54 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 47,44 EUR. Bei 48,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'428 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,66 EUR am 06.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,92 Prozent.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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