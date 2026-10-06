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06.10.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag im Plus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 48,54 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 48,54 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 49,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30'035 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 26,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,08 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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