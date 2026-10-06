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06.10.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Anleger greifen bei Salzgitter am Dienstagmittag zu

Salzgitter Aktie News: Anleger greifen bei Salzgitter am Dienstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,78 EUR nach oben.

Salzgitter
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Um 12:28 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,78 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 49,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12'117 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 38,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 45,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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