Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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05.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 47,72 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 47,72 EUR ab. Bei 47,66 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'589 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach oben. Bei 26,66 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 78,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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