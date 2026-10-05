Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Salzgitter-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 47,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 46,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65'644 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 43,16 Prozent wieder erreichen. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 43,54 Prozent sinken.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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